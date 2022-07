Tiener (16) gewond nadat ze live op televisie geraakt wordt door vuurpijl op strand van Blankenberge

In Blankenberge is zondagochtend een 16-jarige danseres gewond geraakt toen ze een brandende vuurpijl op zich kreeg tijdens de traditionele zeezegening. Door een misverstand werd een echte vuurpijl afgeschoten in plaats van een handstakellicht. “Het gaat om een spijtig ongeval”, zegt Jan Maertens van de politie Blankenberge.

De zeezegening is een traditie in Blankenberge. De eucharistieviering wordt jaarlijks druk bijgewoond en wordt ook steevast live uitgezonden op televisie. Ook zondagochtend was dat het geval. Omstreeks 10.50 uur was daar te zien hoe een danseres plots een vuurpijl op haar been kreeg.

Dat gebeurde nadat de redders fakkels hadden aangestoken. In principe zijn dat handstakellichten, maar door een misverstand kreeg één van de redders een echte vuurpijl in handen, die hij dan ook afstak. De pijl belandde enkele tientallen meters verder op het 16-jarig meisje. Dat alles was live te zien op televisie.

Het meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis en liep een gapende wonde op aan haar dijbeen. Van kwaad opzet is absoluut geen sprake.

