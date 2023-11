Tien mensen geëvacueerd na gasophoping in kelder, straat in Woumen uur afgesloten

De drukke Woumenweg in Woumen bij Diksmuide was donderdag meer dan een uur afgesloten nadat er zich in een kelder gas had opgehoopt. Er werden door de hulpdiensten geen risico’s genomen. “Ook tien bewoners van de omliggende woningen werden geëvacueerd tot alles terug veilig was”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. Ook een bakkerij moest even dicht.

Het gaslek ontstond om 10.50 uur in de Woumenweg in het centrum van Woumen in een appartementsgebouw waar ook bakkerij Devreker gevestigd zit. In de kelder van het gebouw liep het verkeerd. “Men was er bezig met een oude teller te vervangen door een digitale meter toen er een gaslek werd vastgesteld dat gepaard ging met een gasophoping”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Evacuatie

De bewoners van het gebouw werden meteen een scherpe gasgeur gewaar tot in de gang en boven en vluchtten naar buiten tot de komst van de hulpdiensten. “Ook bij het aankomen van onze ploegen werd meteen een gasgeur waargenomen. Ook de meetinstrumenten sloegen meteen alarm wat wees op een probleem. Daarom werd de kelder niet betreden, maar werd besloten om het hele gebouw en de woningen ernaast aan die kant van de straat te evacueren. Aan de overkant van de straat moest iedereen binnenblijven. In totaal moesten tien personen worden overgebracht naar OC Walnes even verderop. Intussen werd de situatie beveiligd en werd de straat afgesloten tot de komst van Fluvius.”

De straat bleef uiteindelijk meer dan een uur afgesloten tussen de kerk van Woumen en de Sint-Pietersstraat. Nadat het lek hersteld was kon iedereen terug door. (JH)