Tien mensen even vast in nieuwe attractie Hampi tijdens laatavondopening Bellewaerde

Tien mensen zaten zaterdagavond 1 juli een tijdje vast in de gloednieuwe attractie Hampi in pretpark Bellewaerde in Zillebeke, nabij Ieper. De laatste inzittende kon na een half uurtje bevrijd worden. “De oorzaak lag bij een technisch defect waarna een stroompanne ontstond”, zegt Filip Van Dorpe van Bellewaerde.

De panne ontstond zaterdagavond rond 20.15 uur. Het pretpark zelf was sinds 18 uur gesloten voor het grote publiek, maar er was nog een private laatavondopening voor een Frans postbedrijf. Een tiental mensen die hadden plaatsgenomen in de gloednieuwe attractie Hampi kwamen er rond dat uur even vast te zitten.

De Hampi is een zogenaamde Nebulaz-attractie, een slinger- en tuimelattractie waar je in gondels maximaal acht meter hoog de lucht wordt in gekatapulteerd. De attractie ging pas dit voorjaar open. Nadat de attractie was vast komen te zitten, leek het er even op dat de inzittenden geëvacueerd zouden moeten worden door de brandweer. De brandweer werd opgeroepen voor een evacuatie, maar hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Half uurtje vast

“Er was ‘s avonds een stroompanne in de attractie ontstaan door een technisch defect”, zegt Filip Van Dorpe van Bellewaerde. “Er zaten tien mensen in de attractie, bijna uitsluitend volwassenen. De Hampi is een nieuwe attractie en een technisch defect kan bij elke machine ontstaan. Onze techniekers en personeel zijn er ook op getraind om hier snel bij in te grijpen.”

“Bij Hampi gaat het telkens om individuele gondels aan armen en die moeten een voor een manueel naar beneden worden gelaten. Dat neemt een zekere tijd in beslag. De laatste inzittende zat zo ongeveer een half uurtje vast. Paniek was er evenwel nooit.”

“Bellewaerde was zaterdagavond open voor een private nocturne voor een Frans bedrijf, die enkel ‘s avonds langs kwam in het park. Zij waren met 2.500 bezoekers. Zo’n event kan aangevraagd worden in ons businessaanbod.”

