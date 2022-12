Tal van ongevallen in vriesweekend, maar niet allemaal door gladheid

Na het dubbel ongeval van de tractorwagen en beschonken autobestuurder van vrijdagnamiddag op de Kapellestraat in Watou, was het zaterdag weer prijs op dezelfde weg: een passante zag hoe een vrachtwagen er in de gracht belandde. De oorzaak is niet bekend en de politie had geen weet van het ongeval.

Vrijdagavond raakten auto’s van de weg bij Beselare en Wijtschate. De ene reed tegen een boom, de andere strandde in een veld. Beide bestuurders waren zwaargewond.

Zaterdagavond belandde een wagen in de gracht langs de landelijke Steenstraat, tussen Woesten en Boezinge. De politie kon aanvankelijk geen bestuurder vinden, wel een vrouwelijke passagier van 66 jaar uit Lo-Reninge. Ze was gewond aan het hoofd, maar wou niet onmiddellijk mee met de opgeroepen ambulance. De bestuurder bleek een 58-jarige man te zijn, die ook op het adres van de vrouw woonde. De wagen werd getakeld.

Zondagochtend zat een 24-jarige man anderhalf uur gekneld, nadat hij om onbekende reden van de Ieperse Noorderring afweek tegen een geparkeerde oplegger. Hij is er erg aan toe. Een paar uur later belandde een Renault Kangoo in de gracht langs de Ieperse Zuiderring, tussen de rotondes met de Rijselstraat en Zillebekevoetweg. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper bleek de bestuurder in slaap gevallen. Daar raakte niemand gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. (TP)