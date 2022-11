Superfan SK Snaaskerke duikt gracht in met fiets… en stapt 4 km met één schoen om favoriete ploeg niet te moeten missen

Guusje Melis is oud-speler en superfan van SK Snaaskerke. Hij mist geen enkele thuismatch van de groenzwarten. Zaterdagavond speelde SKS thuis tegen FC Lissewege en Guusje was er niet. De mensen van het bestuur waren al ongerust omdat ze Guusje niet zagen, niet hoorden. Uiteindelijk arriveerde Guusje een half uur te laat. Wat was er gebeurd?

“Ik reed zoals gewoonlijk, met de fiets langs het fietspad van de Groene 62 om naar de belangrijke match van SK Snaaskerke te komen kijken”, vertelt Guusje. “Op zeker ogenblik, na de beklimming ter hoogte van Daikin in de Zandvoordestraat, ben ik in het donker naast het pad beland en ineens lag ik minstens drie meter lager, in de gracht. Ik verloor daarbij mijn schoen en mijn fiets. Mijn benen zaten vol schrammen van de stekkers. Ik kon gelukkig weer naar boven klimmen. Ik wilde absoluut de match zien en ik ben te voet, op één schoen, naar Snaaskerke gegaan. Dat was niet simpel, een viertal kilometer in het donker en uiteraard ben ik te laat gekomen. De match was al een half uur bezig. Het was nog 0-0.”

‘Botten’ van bestuurslid

“Na de rust was ik nog aan het bekomen van mijn valpartij, toen ik Joan Quataert het winnend doelpunt zag maken. Al mijn pech was ineens vergeten. De ‘botten’ van bestuurslid Kris Finaut waren te klein, maar uiteindelijk heb ik tijdens de tweede helft op werkschoenen gestaan om mijn ploeg aan te moedigen. Ik ben blij dat ik er, ondanks mijn duik in die gracht en mijn zware voettocht in het donker, bij was voor de eerste thuiszege.”

Na de match heeft Kris Finaut Guusje ook naar huis gebracht. Zondag was het slecht weer, maar samen met zijn zoon, heeft Guusje zijn fiets uit de gracht ‘gevist’. Zijn voorlicht was afgebroken en maandag ging Guusje ermee naar de fietsenmaker. De schoen is blijven liggen in de modder.