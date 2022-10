Stroompanne in Brugse gevangenis voorlopig verholpen met noodgenerator

Met een noodgenerator gaat het Bestuur der Strafrinrichtingen voorlopig de stroompanne, die sedert donderdagochtend de Brugse gevangenis teistert, te lijf. Zo wil met het weekend overbruggen, in afwachting van een structurele oplossing.

Donderdag werd de politie opgevorderd voor dit alert, ze was met manschappen ter plaatse tijdens de stroompanne om de cipiers bij te staan.

Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen, bevestigt ons dat er sedert donderdagochtend een algemene stroompanne is in het penitentiair complex in Sint-Andries: “De oorzaak is voorlopig nog onbekend, diverse diensten onderzoeken het mankement, er is een externe firma opgetrommeld om te situatie zo snel mogelijk te verhelpen.”

Manueel

Volgens de woordvoerder is er geen veiligheidsprobleem door de stroompanne. Er geldt wel een extra alert. Elke gevangene zit in zijn cel. Penitentiair beambten moest donderdag manueel celdeuren openen en sluiten, maar ook op die manier het bezoek buiten laten. Naar verluidt moesten ze zich ook behelpen met zelf meegebrachte zaklampen.

“Zoals bij elk alert is de politie ter plaatse. Maar ik heb er geen weet van dat er bijkomende veiligheidsmaatregelen nodig zijn in Brugge”, aldus Kathleen Van De Vijver.

Inmiddels is de noodgenerator na twee black-outs in werking gesteld. De Regie der Gebouwen plaatste die en zorgt ook voor noodverlichting buiten de gevangenis. Met de noodgenerator wil Gevangeniswezen het weekend overbruggen en kunnen de celdeuren tijdelijk elektrisch bediend worden. “We hopen om maandag een structurele oplossing te vinden voor de stroompanne”, aldus Kathleen Van De Vijver.