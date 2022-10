Straatveger komt vast te zitten in grondverzakking in Assebroek

Een kleine straatveger die de fietspaden reinigt, is in de Daverlostraat in Assebroek in een grondverzakking komen vast te zitten.

De reinigingsmachine zakte ter hoogte van de sporthal met het rechter achterwiel in de verzakking en kwam vast te zitten. Of er schade aan de machine is, zal moeten blijken. Het gat in het fietspad zal hersteld dienen te worden. Tot dan zullen fietsers er geen gebruik van kunnen maken. De stadsdiensten zorgden zelf voor de takeling van de veegmachine en zullen vermoedelijk ook instaan voor de herstelling van het fietspad.