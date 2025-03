Straat afgesloten en bewoners geëvacueerd na gaslek door werken in voortuin

Na een gaslek dinsdagnamiddag in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort moesten alle bewoners uit de straat geëvacuuerd worden. Het gaslek ontstond rond 16.30 uur na werken in de voortuin waarbij de leiding werd geraakt. “In een perimeter van 100 meter haalden we iedereen uit de huizen en mocht niemand terugkeren”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

Het gaslek in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort ontstond even na 16.30 uur. Bij werken in de voortuin raakte een aannemer een lagedrukgasleiding. “Er ontsnapte wat gas en het lek kon niet meteen gedicht worden”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele van post Nieuwpoort. “Fluvius kwam ter plaatse, maar het was een uur wachten op hen. Daardoor hebben we beslist een perimeter van 100 meter in te stellen en alle woningen in die perimeter te evacueren. Op dat uur waren er niet veel bewoners thuis. Zes mensen hebben hun huis moeten verlaten en kregen via de stad Nieuwpoort opvang in de sporthal, waar ze iets konden drinken. De mensen die daarna thuis kwamen werden tegengehouden. Nadat Fluvius het lek gedicht had deden we in alle huizen nog metingen. Soms werden minimale metingen waargenomen en rook het was naar gas maar er was nergens gevaar.”

Rond 18.30 uur konden de bewoners terugkeren. (JH)