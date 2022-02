Storm vernielt deel van serres in Honingstraat in Gits, ook woning in aanbouw beschadigd

Storm Eunice ging vrijdagnamiddag ook in Gits wild tekeer. Zo is in de Honingstraat een serre gedeeltelijk ingestort.



In Gits zijn er al verschillende gevallen van schade gemeld. Zo is er een deel van een serre in de Honingstraat ingestort. Iets verderop liep een woning in aanbouw flinke schade op en een verlichtingspaal is er scheefgewaaid. Allemaal door storm Eunice waarbij vrijdagnamiddag windstoten tot 115 kilometer per uur worden verwacht. Het KMI geeft de raad om vooral binnen te blijven.

Het is overigens niet de eerste keer dat ze in de Honingstraat te maken kregen met de kracht van de natuur. Een windhoos richtte in oktober van 2013 flinke schade aan in de buurt.