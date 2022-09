Steward van Club Brugge (67) sterft bij ongeval aan Brugse reien

De verslagenheid bij zijn familie en collega-stewards van Club Brugge is enorm. Dany Dejonckheere (67) kwam om onduidelijke redenen in de reien terecht en overleed. Zijn lichaam werd maandagochtend gevonden. “Vrijdagavond hadden we nog een goede babbel na de derby. Dany was een prachtkerel”, klinkt het in de blauw-zwarte familie. Zijn dochter is zwaar aangeslagen door het overlijden, maar vindt troost bij de vele steunbetuigingen. “Zo voel je hoe groot de verbondenheid binnen de club is”, vertelt de vrouw.

Ongeloof, dat overheerst bij iedereen die Dany Dejonckheere heeft gekend. De 67-jarige Bruggeling was een graag gezien figuur in de Breydelstad. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien hij jarenlang werkte bij Musea Brugge en leefde voor blauw-zwart. Bij de ploeg van zijn hart was Dany sinds jaar en dag steward. “Momenteel was hij divisiechef in de tribune Zuid”, zegt een collega. De verslagenheid bij de stewards van Club Brugge is hoe dan ook groot. “Een jaar geleden verloren we nog onze hoofdsteward van tribune Oost aan kanker en nu gebeurt dit met Dany… Ongelofelijk.”

Dat Dany zo’n bekend figuur is binnen blauw-zwart heeft veel te maken met zijn tripjes op verplaatsing, zowel in eigen land als in Europees. Want niet alleen in Jan Breydel stond hij in voor de veiligheid van de supporters, ook buitenshuis was hij één van de vaste stewards. “Vrijdagavond hadden we nog een goede babbel na de derby. Dany was altijd vriendelijk, echt een prachtkerel. Sinds twee jaar was hij met pensioen, maar toch bleef hij zich inzetten voor Club Brugge”, laten zijn dichte collega’s weten. “We kunnen het nieuws nog steeds niet goed vatten.”

De 67-jarige Bruggeling was een graag gezien figuur in de Breydelstad. © gf

Tragisch ongeval

De precieze omstandigheden van zijn overlijden zijn niet helemaal duidelijk. Het waren passanten die maandagochtend even na 9 uur zijn lichaam opmerkten in de Brugse reien, vlak bij het Sasplein. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse en duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water. Alle hulp kwam evenwel te laat. Volgens het parket van Brugge is er van kwaad opzet geen sprake. “Er zijn geen aanwijzingen van tussenkomst van derden”, klinkt het daar. “Alles wijst in de richting van een spijtig ongeval.”

Dany woonde niet heel ver van de plaats van het ongeval en laat een dochter achter. Zij is zwaar aangeslagen, maar wil alle Club Brugge-supporters bedanken voor hun medeleven. “Ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurd is en hoop nog steeds dat iemand me wakker maakt uit deze nachtmerrie”, zegt de jonge vrouw. “Het is onverwacht en veel te vroeg dat ik hem moet laten gaan. We hadden nog zoveel om met elkaar te delen. Het is hartverwarmend, de berichten die ik krijg uit Club Brugge-hoek van collega-stewards en fans. Papa, you’ll never walk alone.” (MM)