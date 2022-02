Sterke rukwind kost het leven aan een jonge ruin: “Verschrikkelijk om zoiets mee te maken”

De hevige storm eiste in onze streek nog geen mensenleven. Maar een sterke rukwind kostte zaterdagavond wel het leven aan een jonge ruin. Het dier zat achteraan in een paardenvrachtwagen toen die door de wind in de gracht werd geblazen. “Dit is een ramp”, zegt de bestuurder.

Een vijfjarige ruin kwam zaterdagavond om het leven bij een ongeval langs de Cotidianenstraat in Oudenburg. Het dier stond achteraan een speciale vrachtwagen toen een hevige rukwind het voertuig in de gracht katapulteerde. De bestuurder kwam net thuis toe en reed heel traag de letterlijk laatste bocht in. “Maar van de natuur kun je niet winnen”, zegt de vijftiger die liever anoniem blijft. “Het was alsof iemand aan honderd kilometer per uur achteraan op ons in reed. In een fractie van een seconde lagen we in de gracht.”

Nooddeur

De bestuurder zelf bleef ongedeerd. Maar het paard was er duidelijk erger aan toe. De jonge ruin raakte in hevige paniek door wat hem overkwam. “Hij hing helemaal vast in zijn kettingen”, zegt de bestuurder. “Ik probeerde nog via de nooddeur, maar helpen was onmogelijk. Het gaat om een dier van 500 kilogram dat helemaal in paniek is. Je staat op zo’n moment gewoon machteloos toe te kijken, zonder dat je weet wat je moet doen.”

Naast de hulpdiensten waren ook twee dierenartsen ter plaatse gekomen. Door de hevige drukte zou het te lang duren voor een takelwagen ter plaatse kon zijn. Er was dan ook geen andere optie dan het paard te laten inslapen. De bestuurder is in tranen als hij er over vertelt: “Het is echt een ramp. Verschrikkelijk om zoiets mee te maken.”

Nochtans voorzichtig

Het dier zou een maand op stal komen bij de man in kwestie. Het gaat om een draver, een echt sportpaard, dat er op rust kwam. “Ik vervoer meer dan geregeld paarden. En ik was nochtans zo voorzichtig. Maar tegen de natuur kun je simpelweg niet winnen. Ik ben er eigenlijk nog steeds niet goed van. Niet voor mezelf, maar wel voor het dier. Ik had zo graag nog kunnen helpen.”