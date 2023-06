De Steenbruggebrug in Brugge was kort na de middag defect door een aanvaring. Doorgaand verkeer was een tijdlang niet mogelijk.

De aanvaring gebeurde omstreeks 13 uur. De politie was aanwezig om het verkeer om te leiden.

Ondertussen zijn ze er toch in geslaagd de brug opnieuw in werking te laten treden. Het verkeer kan dus weer door. (MM)