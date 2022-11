Steeds meer reeën aangereden in zuidelijke Westhoek: “Plots dook iets op voor mijn auto, ik kon niks meer doen”

Het waarschuwingsbord en de aangepaste snelheid van vijftig kilometer per uur konden niet beletten dat Bjorn Wydaeghe recent een ree aanreed. Zulke ongevallen stijgen en komen voortaan heel het jaar voor in de zuidelijke Westhoek door het groeiend wildbestand. Een pasklare oplossing blijkt nog niet voorhanden. “Dit wordt een permanent aandachtspunt in het verkeer.”

“Ik vertrok ’s ochtends vroeg rond 4.15 uur naar mijn werk”, vertelt Bjorn Wydaeghe (40) uit het Ieperse dorpje Hollebeke. “Ik was een kilometer ver, wanneer er plots een hevige klap was tegen mijn wagen op de Komenseweg bij De Palingbeekhoeve. Ik schrok enorm. Toen ik stilstond, hoorde ik het gekerm van de veroorzaker: een ree lag te spartelen op het fietspad naast de weg.”

wildbeheereenheid

Een doodsstrijd van 20 minuten. “Verschikkelijk”, reageert Noël Sanders (73) uit Poperinge. Hij was jager en houdt al bijna 30 jaar statistieken bij van ‘valwild’. “Doorgaans aangereden reetjes”, zegt hij. “Ik focus me op wildbeheereenheid Hoppeland. Dat is de regio Poperinge en enkele aangrenzende stukjes Heuvelland, Ieper en Vleteren. In 1995 had ik twee meldingen. Dat aantal steeg tot 26 in 2017 en 2018. Tijdens corona was er minder verkeer en een forse daling: 12 in 2020 en 8 in 2021. Dit jaar zit ik aan 18. Die cijfers zijn een fractie van de werkelijke aantallen. Ik registreer enkel wat me gemeld wordt en stuur ‘stalen’ van aangereden dieren naar onderzoeksinstellingen.”

permanent aandachtspunt

Arro Ieper telt dit jaar voorlopig 33 gemelde aanrijdingen met dieren in de ruimere politiezone. “Die cijfers zitten in stijgende lijn”, bevestigt politiewoordvoerder Glenn Verdru. “Opmerkelijk is dat ze gespreid zijn over heel het jaar, dus niet alleen in het paarseizoen. Het wildbestand is sterk gegroeid en wordt een permanent aandachtspunt in het verkeer.”

Na drie recente ongevallen waarschuwt de politie nu om de snelheid te matigen in de buurt van bosrijke gebieden. “Er vallen te veel slachtoffers, voor wie een gruwelijke dood wacht”, stelt Sanders. “Het leed is veel groter dan bij de omstreden jacht, die te grote populaties moet bestrijden. Een treffelijk schot doodt een ree onmiddellijk. Na een aanrijding kan het dier nog uren, zelfs dagen lijden langs de weg of in het bos.”

Snelheidsbeperking

Er blijkt niet alleen schade aan wagens, maar ook aan gewassen. “Enkele zomers geleden hielden reeën een hopveld van mijn ouders kort”, getuigt hopboer Niels Dekervel uit Poperinge. “Een uitzonderlijke winterjacht en een nieuwe hond op de boerderij losten het probleem op.”

In het verkeer blijken geen ‘superoplossingen’ voorhanden. Lieven Stubbe en Guido Quaghebeur, beiden actief bij Natuurpunt in de zuidelijke Westhoek, stellen het effect van wildspiegels in vraag en pleiten voor voldoende en grotere verkeersborden met bijhorende snelheidsbeperking. “Zo’n snelheidsbeperking werd onlangs ingevoerd op de plek van mijn ongeval, maar ik kon niet tijdig stoppen”, getuigt Bjorn. “Het is een moeilijke kwestie. Ik heb gelukkig een omniumverzekering, waardoor de grote schade aan de voorkant van mijn wagen gedekt is.”

Bossen afrasteren met afsluitingen in combinatie met een ecoduct, een natuurbrug voor dieren om veilig de weg over te steken, blijkt niet mogelijk. “Praktisch en financieel onhaalbaar”, meent Iepers Natuurschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Onze wegen zijn te smal.” (TP)