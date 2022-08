Stad sluit twee speeltoestellen op Oosthove nadat meerdere kinderen er polsbreuk opliepen

De twee grootste speeltoestellen op het stadsdomein Oosthove in Wervik zijn buiten gebruik nadat kinderen er een polsbreuk opliepen. Het gaat om het grote, kleurrijke speelkasteel en de grondtrampoline. Eerder deden zich daar al problemen voor met speeltoestellen

“Het is een wat troosteloos beeld voor een speelplein, met die twee met hekken afgezette speeltoestellen”, aldus fractieleider Bert Verhaeghe van de stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project. “Vooral in volle zomervakantie en tijdens de speelpleinwerking heeft dit een negatieve impact op de speelbeleving van kinderen.”

“Uiteraard primeert de veiligheid van de kinderen, maar ik doe de oproep om de veiligheidscontrole en het herstel prioritair en met de meeste spoed te laten uitvoeren. Dit moet toch deze week nog mogelijk zijn. Zo kan er weer volop gespeeld worden op Oosthove. Het moet ook in eigen stad leuk zijn om als kind de zomer te beleven. De speelkwaliteit van onze speelterreinen is daarbij heel belangrijk.”

Vandalisme

“Het speelkasteel is waarschijnlijk wel in orde maar we willen geen risico nemen want de eerste week van augustus liepen twee kinderen van de speelpleinwerking daar een gebroken pols op”, zegt schepen van Jeugd Bercy Slegers (CD&V).

“Twee jaar geleden gebeurde met een kind net hetzelfde. We willen zekerheid voor we het speeltoestel weer ter beschikking stellen. We gaan de veiligheid eerst laten controleren door een gespecialiseerde firma. De schade aan de trampoline is dan weer puur door vandalisme aan het net. De firma is gecontacteerd om een herstelling uit te voeren.” (EDB)