Stad New York moet 3,3 miljoen euro betalen aan weduwe van verongelukte brandweerman Johnny (54)

New York City moet de weduwe en twee kinderen van Johnny Beernaert (54) een schadevergoeding van liefst 3,3 miljoen euro betalen voor de dood van de brandweerman. Dat meldt de Amerikaanse krant New York Post. De Diksmuidenaar kwam in juni 2022 om het leven bij een bootongeval op de East River in New York.

De schikking tussen de stad New York en de nabestaanden van Johnny Beernaert werd donderdag goedgekeurd door de federale rechtbank in Brooklyn. De schadevergoeding van 3,5 miljoen Amerikaanse dollar – zo’n 3,3 miljoen euro – gaat rechtstreeks naar de weduwe en twee kinderen van de 54-jarige man, die ambulancier en vrijwilliger was bij de brandweer van Diksmuide. Daarnaast moet New York City Boat Tours de familie nog eens 500.000 dollar – 478.000 euro – betalen.

Vrijheidsbeeld

Het was een vissersboot van die touroperator die in juni 2022 crashte met de boot waar Johnny Beernaert op zat, net als zijn vrouw. De twee maakten deel uit van een groep die door gepensioneerd brandweerman Stephen Lonergan meegenomen was voor een tochtje op de East River. Zo zouden ze onder meer het Vrijheidsbeeld en de Brooklyn Bridge kunnen bewonderen vanop de boot van het New Yorkse brandweerkorps.

Maar dat liep fout af: een vissersbootje, dat gebruikt werd voor toeristische tochten op de rivier, ramde de brandweerboot. Johnny Beernaert raakte daarbij ernstig gewond aan het hoofd en de nek. Er kon geen hulp meer baten.

De stad New York pleitte onschuldig voor haar mogelijke rol in het ongeval, maar een vernietigend onderzoek van de Amerikaanse kustwacht oordeelde daar anders over. Zo moeten boten van de FDNY, het New York City Fire Department, altijd bemand worden door drie operatoren: een bestuurder en twee brandweermannen, waarvan één als uitkijk. De bestuurder, de gepensioneerde brandweerman Thomas Waller, ging ervan uit dat Lonergan en Johnny Beernaert konden fungeren als uitkijk. Een fatale fout, volgens het 28 pagina’s dikke rapport van de kustwacht.

Te snel

Op het moment van de crash bewoog de brandweerboot zich voort aan een topsnelheid van 45 kilometer per uur, waardoor de vissersboot ‘Honcho’ – die amper aan 10 kilometer per uur voer – slechts twee seconden had om te reageren. Bovendien merkt de kustwacht in het rapport op dat de boten van de FDNY dienen voor medische noodgevallen, niet om vrienden mee te nemen voor een uitje.

“De familie is tevreden met de schikking en zou deze tragedie nu graag achter zich laten, zodat ze voort kunnen met hun leven”, reageerde advocaat Paul Hofmann bij New York Post. De advocaten van de stad New York wensten niet te reageren.