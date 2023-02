Stad Brugge: “Verantwoordelijkheid voor afbrokkelende gevel ligt bij de eigenaar”

Historicus en Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driesche (N-VA) stelt zich vragen over het feit dat een deel van de gevel van een 18de eeuws gebouw in de Philipstockstraat in Brugge dit weekend afbrokkelde en op het voetpad terecht kwam. Als bij wonder raakte niemand gewond. In 2015 vielen er al stenen naar beneden op diezelfde plek.

Op 12 februari stortte een deel van de gevel van een 18de eeuwse gebouw in de Philipstockstraat in Brugge in. In het pand was sinds januari vorig jaar ‘The Wizzard Store’, een winkel gespecialiseerd in Harry Potter artikelen gevestigd. Het pand uit 1732 werd in 1925-1926 herbouwd en deed decennia lang dienst als conciërgerie van de Vlaamse overheidsdienst Openbare Werken, meer bepaald het Bestuur Bruggen en Wegen, tot het Historium zijn intrek nam in het hoofdgebouw.

De met arduin beklede klokgevel onder een gebogen fronton, geflankeerd door voluten met bolspitsen, is blijkbaar niet meer in goede staat. De zware brokstukken kwamen op het voetpad en de straat terecht. “Ik ben een kijkje gaan nemen en was nogal geschokt. Als bij wonder raakte niemand gewond, hoewel dit pand in de uitgangsbuurt ligt. Stel u maar eens voor welk menselijk leed dit had kunnen veroorzaken als daar wel op dat moment mensen hadden gelopen of fietsers en auto’s waren gepasseerd”, zegt gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche.

Inspectie?

Als bezorgd politicus en historicus zit hij met enkele prangende vragen, waarop hij graag snel een antwoord krijgt van het Brugs stadsbestuur: “ Wanneer en door wie werd dit gebouw voor het laatst geïnspecteerd? Zo ja, wat waren de bevindingen en aanbevelingen? Zo neen, waarom gebeurde dat niet? Gebeuren er in onze stad geregeld inspecties in en van historische panden, die in lange tijd niet werden gerestaureerd? Bestaat daar een register van? Worden de eigenaars (publiek of privé) gewezen op de risico’s?”

Schepen van patrimoniumbeheer Minou Esquenet (CD&V) wijst erop dat het om een privaat pand gaat: “De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar.”

Historium

Volgens burgemeester Dirk De fauw kan de stad niet alle 60.000 historische panden controleren. Wij doen dat enkel met onze eigen stadspanden. De eigenaar had wel een aanvraag ingediend om de gevel te restaureren.”

Volgens algemeen directeur Stijn Boone huurt het Historium het gebouw. De eigenaars zijn de Bruggelingen Christine Wolfcarius en Benoit Renier, een bekende oogartsenfamilie.

Renovatieplan

“In 2015 zijn er al kleine steenbrokken van de gevel los gekomen. We hebben toen als huurder onze verantwoordelijkheid genomen. Sindsdien laten wij de brandweer en Monumentenwacht geregeld inspecties uitvoeren in en buiten ons gebouw. Het inspectierapport wordt telkens aan de eigenaar bezorgd. De laatste inspectie dateert van vorig jaar”, aldus Stijn Boone.

Urbanisatieschepen Franky Demon vult aan: “De eigenaar had vorige week contact had opgenomen met dienst Monumentenzorg, met de vraag een plaatsbezoek te organiseren in functie van een eventueel toekomstig renovatieplan. De dienst monumentenzorg nam hiervoor contact met het Agentschap Onroerend Erfgoed om dit bezoek samen in te plannen, gezien het pand gelegen is in een beschermd stadsgezicht. Eerstdaags zou een datum vastgelegd worden voor dit plaatsbezoek…”