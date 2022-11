Sportvliegtuig verliest propeller boven Brugge maar kan geslaagde noodlanding maken

Boven Koolkerke, een deelgemeente van Brugge, raakte een sportvliegtuigje omstreeks 16 uur in de problemen nadat het zijn propeller verloor. De piloot kon een geslaagde noodlanding maken in de velden in Damme.

Woensdagnamiddag weerklonk boven Koolkerke, een deelgemeente van Brugge, een luide knal. In de lucht bleek een sportvliegtuigje in de problemen te zijn gekomen. “Het vliegtuigje, dat van Duitsland naar Cambridge in Engeland vloog, verloor zijn propeller”, zegt Lien Depoorter, woordvoerder bij de Brugse politie. “Ervoor en erna was een explosie te horen.” De Britse piloot kon meteen een noodsignaal uitsturen en het ingebouwde veiligheidssysteem activeren.

Het vliegtuigje landde in de velden in Damme. (foto Politie Brugge)

Dankzij dat systeem, waarbij een parachute uit het toestel komt, kon de piloot een geslaagde noodlanding maken in een veld langs de Pompestraat in Damme. De piloot bleef de hele tijd in zijn toestel zitten. De MUG-Heli werd meteen ter plaatste gestuurd, maar dat bleek gelukkig niet nodig. De piloot kon veilig landen en is in goede gezondheid.

De politie van Brugge stelde in de regio een perimeter in. Van de schroef van het vliegtuigje is momenteel nog geen spoor. Het onderzoek is in handen van de luchtvaartpolitie, die de oorzaak moet proberen te achterhalen.

Dankzij de parachute kon het vliegtuigje een zachte landing maken. (foto Politie Brugge)

Vier maanden geleden, in juli van dit jaar, stortte er ook al een klein vliegtuigje neer in Brugge. Toen kwam de piloot er ook met de schrik vanaf.