Sportvliegtuig ontploft boven Brugge, piloot kan parachute gebruiken

Boven Koolkerke, een deelgemeente van Brugge, is omstreeks 16 uur een sportvliegtuig ontploft. De piloot kon zijn parachute gebruiken, maar over zijn toestand is momenteel niets bekend. Het vliegtuigje landde ter hoogte van Damme.

Het toestel dreef af richting Damme, waar het in de velden landde. De politie van Brugge stelde in de regio een perimeter in.

Vier maanden geleden, in juli van dit jaar, stortte er ook al een klein vliegtuigje neer in Brugge. Toen kwam de piloot er met de schrik vanaf.

