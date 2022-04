Speurhond zoekt naar mogelijke slachtoffers na instorting schuur en huis in Ichtegem

In Ichtegem stortte zondagavond een grote, oude schuur en een deel van een woning in. Het ging om een leegstaand, vervallen, huis maar omdat er zoveel puin was, kon niet helemaal zeker uitgesloten worden of er slachtoffers onder de brokstukken lagen. Daarom werd een speurhond ter plaatse gevraagd om alles te doorzoeken. Toen dat negatief bleek kon de situatie beveiligd worden.

Het incident deed zich zondagavond rond 18.15 uur voor in de Zuidstraat in Ichtegem. Het gaat om een huis dat alle tientallen jaar leegstaat en een aanpalende grote schuur heeft. Rondom het huis staan muren, bomen en andere woning.

Enorme klap

Het waren de bewoners van de aanpalende woning vooraan die rond dat uur plots een enorme klap hoorden. Een deel van de woning bleek te zijn ingestort. De hulpdiensten werden verwittigd waarna de politie en de brandweer ter plaatse kwamen.

“Onze ploeg hoorde van de buren dat het huis leegstaat en kon de eigenaar opbellen”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “De eigenaar vertelde dat het huis al enkele tientallen jaren leegstaat en een deel al instortte door een zware storm twee maanden geleden. Nu bleken ook het dak en de muren aan de achterzijde te zijn ingestort.”

Speurhond ter plaatse

De site was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Omdat het niet helemaal duidelijk was of er zich al dan niet iemand onder het puin bevond, werd de speurhond ter plaatse gevraagd.

“De speurhond deed om 21.10 uur een rondgang en die was negatief”, vervolgt Wittesaele. “Er was dan dus zekerheid dat er geen slachtoffers waren.”

Sloopbevel

Intussen had de brandweer al een bandenkraan en de technische dienst van de gemeente ter plaatse gevraagd, net als de zware materiaalwagen van post Oostende. Er werd al een deel grote brokstukken geruimd zodat de speurhond zijn werk kon doen.

Daarna beveiligde de brandweer de situatie. De burgemeester kwam eveneens ter plaatse en liet een sloopbevel opstellen om de resten van het pand eerstdaags te slopen. (JH)