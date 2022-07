Spectaculaire beelden: vliegtuigje neergestort in Sint-Andries, piloot in leven door reddingssysteem met parachute

In Sint-Andries is vrijdagmiddag een vliegtuigje neergestort. De piloot kon zich redden en raakte lichtgewond.

Op de Torhoutsesteenweg in Sint-Andries is vrijdagmiddag een vliegtuigje neergestort. Blijkbaar was er een knal te horen waarna je het vliegtuigje kon zien met een parachute erachter. Dit zorgde ervoor dat de piloot zich kon redden, hij zou lichtgewond zijn.

Het vliegtuigje was in Zuienkerke opgestegen, daar is een vliegclub met een grasveld om op te stijgen. Het toestel is een model ULM gebouwd in 2004 en vloog op 1000 voet, dus ongeveer 300 meter.

Reddingssysteem

De piloot is niet zelf uit het vliegtuig gesprongen met een parachute. Het vliegtuigje heeft een reddingssysteem met een parachute. De ULM zelf is dus met een parachute ‘neergedaald’ terwijl de man nog in de cockpit zat. Gelukkig kon het op een veilige plek landen.



