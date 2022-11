Smart verliest voorwiel na ongeval op E40 in Oostkamp

Donderdagavond even na 22 uur gebeurde op de E40 in Oostkamp een ongeval. De bestuurder van een kleine personenwagen die uit het binnenland kwam en de afrit Brugge nam, verloor er in de bocht de controle over zijn stuur en belandde tegen de vangrail.

De klap was niet min. Zo verloor de kleine Smart zijn voorwiel. De chauffeur en zijn bijrijder kwamen zonder kleerscheuren uit de zwaar gehavende wagen. Door het ongeval was de afrit versperd.

De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie. De wegpolitie deed de vaststellingen. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De hinder bleef beperkt.