Slachtoffer (29) arbeidsongeval zat gekneld onder deksel betonmixer

Er zijn meer details bekend van het ernstig arbeidsongeval, waarbij een man donderdag levensgevaarlijk gewond raakte in Langemark-Poelkapelle.

Het gaat om een 29-jarige man uit Heuvelland. Hij werd donderdagnamiddag door een collega gevonden aan een betonmixer, waaraan hij op dat moment alleen aan het werk was in een betonfabriek aan de Poelkapellestraat in Langemark. Het slachtoffer bleek gekneld onder het zware metalen deksel van de betonmixer. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen.

De MUG kwam ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren. Het slachtoffer werd nadien in bijzonder kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Onduidelijkheid

“Het openbaar ministerie start een opsporingsonderzoek naar de oorzaken van het ongeval”, aldus het parket. “Er werd een gerechtsdeskundige en een wetsarts aangesteld. Uit de eerste bevindingen bleek er immers onduidelijkheid over de precieze oorzaak van het ongeval. Ook een sociaal inspecteur van de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse. Het onderzoek wordt toegespitst op diverse facetten die verband houden met de arbeidsveiligheid.” (TP)