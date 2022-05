SK Oostnieuwkerke opent rouwregister voor Bart Vandeputte, begrafenis op zaterdag 21 mei

De uitvaartplechtigheid van Bart Vandeputte, de 54-jarige Oostnieuwkerkenaar die woensdag om het leven kwam toen een gasfles ontplofte, vindt plaats op zaterdag 21 mei in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in Oostnieuwkerke. Voetbalclub SK Oostnieuwkerke, waarvan Bart bestuurslid was, opent intussen een rouwregister.

Dakwerker Bart Vandeputte kwam woensdagochtend om het leven toen hij samen met een 37-jarige collega, die voor hem in onderaanneming werkt, op weg was op de Vichtesteenweg in Deerlijk. Het duo hoorde plots een vreemd geluid in de laadruimte van hun vrachtwagen. Ze zetten hem aan de kant, maar toen ze de laadbrug openden, ontplofte een gasfles. Bart Vandeputte overleefde het niet, zijn collega raakte zwaargewond.

De verslagenheid bij familie en vrienden is groot. Bart Vandeputte was erg graag gezien in zijn thuisgemeente Oostnieuwkerke, waar hij zich onder andere inzette voor het voetbal. In de kantine van SK Oostnieuwkerke zal er daarom van maandag tot vrijdag een rouwregister liggen. Het rouwregister kan ondertekend worden tussen 17 en 20 uur. Verwacht wordt dat de kerk goed vol zal lopen voor de uitvaartplechtigheid. Die vindt plaats op zaterdag 21 mei om 10 uur. De urne van Bart krijgt een plaatsje op het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats in Oostnieuwkerke