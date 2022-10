Sissend geluid uit woning afkomstig van opengezette waterkraan

De politie en brandweer rukten woensdagvoormiddag uit naar de Jacobshoekstraat in Jonkershove bij Houthulst voor een vermeend gaslek in een woning. Het bleek echter om een waterkraan te gaan die in een woning was opengezet.

Rond 10.40 uur verwittigde de eigenaar van een ietwat vervallen woning in de Jacobshoekstraat de hulpdiensten. De man had een sissend geluid gehoord dat uit het huis kwam en vreesde dat er nogal wat gas ontsnapte. “Toen de brandweer aankwam bleek er van een gaslek geen sprake te zijn”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

“Wel bleek een waterkraan in de woning open te staan. Dat veroorzaakte het geluid waarvan de oproeper dacht dat het om het gesis van gas ging. De interventie kon zich beperken tot het terug dicht draaien van de kraan.”

Het is onduidelijk wie de waterkraan bewust heeft opengedraaid in de woning. De eigenaar verklaarde dat hij dinsdag nog spelende kinderen had gezien in het huis en eerst dacht dat zij een gaskraan hadden opengedraaid. Mogelijk hebben zijn de waterkraan opengedraaid. (JH)