Seline (34) verliest haar paard Lili door gebrek aan hoffelijkheid in het verkeer: “Er moet meer signalisatie komen voor paarden”

Seline Kavak beleefde in haar passie voor paarden emotionele dagen. Eén van haar paarden geraakte tijdens het lossen van de aanhangwagen zodanig gekwetst dat ze een week later overleed. Seline is er nog steeds niet goed van.

De 34-jarige vrouw zorgt voor haar paarden in de Knokstraat in Vichte. Nabij de woning van de ouders van haar vriend Ward Deprez worden enkele van die paarden afwisselend naar een weide langs de Klijtstraat in Deerlijk gebracht.

Seline: “Ook voor paard Lili (2 jaar, een jong groen maar braaf paard) was 10 maart de dag om even naar de Klijtstraat te ‘verhuizen’. Twee paarden in onze aanhangwagen en parkeren op de oprit Deprez, zo’n 50 meter van de poort van de weide.”

“Ik moet wel zeggen dat het verkeer in die straat, door de omleidingen, extra druk is. Bovendien ligt de stopplaats op zo’n twintig meter van de spooroverweg. Het eerste paard verliet probleemloos de paardentrailer. Door de combinatie van het straat- en treinlawaai was er even paniek en geraakte het tweede paard – Lili – vast in de beschermbeugel van de trailer.”

“Ik moest het dier vooruit duwen en Lili had een blessure opgelopen die dagelijks werd opgevolgd door veeartsen. Zij was bezig aan haar revalidatie, welke een hele week positief verliep. Maar op zondag kon Lili niet opstaan ondanks de meerdere pogingen met behulp van vrienden en veearts. Jammer genoeg mocht het niet baten, Lili had teveel pijn, ook al probeerden we met alle man en macht.”

Rechten

Het moet Seline zeker van het hart dat de hoffelijkheid van veel weggebruikers, ook ten opzicht van dieren, veel te wensen overlaat. “Essentieel is het aandacht en respect hebben voor elkaar. Ik vind ook dat er meer signalisatie moet komen voor paarden in het verkeer en meer waarschuwingen voor paarden in de buurt. Alert blijven is altijd nodig. Paarden hebben dezelfde rechten als een auto. Wat mij met Lili overkwam wil ik niet meer meemaken. Zeker – in de door de omleiding – zeer drukke Klijtstraat is voor alle weggebruikers (ook de paarden met hun begeleiders) dubbel oppassen noodzakelijk.”