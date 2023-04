Schoorsteen komt deels op terras van horecazaak terecht op ‘t Zand in Brugge

Dinsdagavond even na 19 uur is op ‘t Zand in Brugge een deel van een schoorsteen naar beneden gekomen.

De schoorsteen van Hotel Restauran’t Putje, recht tegenover het Concertgebouw, kwam deels terecht op het glazen dak van Bistro Foyer. Een geluk dat de zaak gesloten was en er dus geen klanten aanwezig waren toen de brokstukken naar beneden kwamen.

Tien jaar geleden gelijkaardig voorval

De bakstenen deden wel het glazen dak van het terras barsten. Het is niet de eerste keer dat een deel van de schouw naar beneden komt. Tien jaar geleden viel het grootste deel van de schouw ook al naar beneden. Een gebrek aan onderhoud, zo verklaart de uitbater van de Foyer.

Dat de man niet opgezet is met het hele gebeuren hoeft geen uitleg. De brandweer kwam met de ladderwagen ter plaatse om het puin te ruimen en de stabiliteit van de schouw te controleren. Ze verwijderde de loszittende bakstenen. De herstellingswerken zijn voor een aannemer. Dat het niet zo goed gesteld is met sommige gevels in het oude stadsgedeelte bleek al de afgelopen weken.