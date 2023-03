School ontruimd na vermeend gaslek in Zwevegem

Woensdagmiddag werd een gasgeur waargenomen aan het Rhizo College, Campus Oost, in Zwevegem. Even na 11.30 uur werd een gasgeur waargenomen aan de gebouwen van het Rhizo College op de Kappaert in Zwevegem.

De brandweer werd verwittigd en snelde ter plaatse. Ook een ambulance en de politie werd ter plaatse gestuurd.

School ontruimd

Om alle risico’s te vermijden, werd besloten de school te ontruimen en de leerlingen naar huis te sturen. De lessen waren toch bijna voorbij en in de namiddag was er geen les.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, merkten ze al snel dat er van een gasgeur geen sprake was. Er bleek een lichte mazoutgeur uit een rioolputje te komen.

Geen gevaar

Volgens de brandweerofficier heeft de school wel goed gereageerd door het zekere voor het onzekere te nemen en onmiddellijk te ontruimen, al was er eigenlijk geen gevaar.