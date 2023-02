Schip verliest stuurhut na botsing tegen Centrumbrug in Izegem

Maandag gebeurde er een opvallend ongeval op het kanaal Roeselare-Leie. Een vrachtschip vaarde tegen de Centrumbrug en verloor de stuurhut, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het schip kwam van Roeselare, waar de schipper uit Wallonië samen met zijn vrouw net een lading klei had gelost. Daarbij passeerden ze twee bruggen die 6,5 hoog waren. Indien een brug te laag is, beschikt het schip over de mogelijkheid om de stuurhut mechanisch te verlagen. Of er wordt met ballast gewerkt, waardoor het schip automatisch verlaagt.

De schipper had op dat vlak geen problemen verwacht met de Centrumbrug.”Ik was er van overtuigd dat alles in orde was en was met administratie bezig in de stuurhut. Daardoor had ik minder aandacht voor wat er op het water gebeurde. Toen ik op een bepaald moment weer opkeek, was de stuurhut amper vijf meter van de brug verwijderd. Te laat dus om nog in te grijpen”, staat er ook nog in Het Laatste Nieuws. “In tegenstelling tot andere bruggen is de hoogte van de Centrumbrug niet aangeduid.”

Ontsnapt aan de dood

De schipper kon nog net wegduiken, waarna het bovenste deel van de stuurhut werd weggeveegd. Het dubbel glas begaf het en een deel van de alumium profielen werd naar binnen geduwd. “Een daarvan, als het ware in de vorm van een speer, kwam rechtstreeks op me af, tot op 20 centimer van mijn hals.”

Met hulp van zijn vrouw, de schipper zag immers niet meer, kon hij het schip in veiligheid brengen. Het schip moet nu eerst hersteld worden voorlaaer het verder kan.