Schip op drift passeert op miraculeuze wijze windmolenpark in Noordzee

Twee schepen zijn deze namiddag tijdens storm Eunice op drift geraakt in de Noordzee tussen Oostende en Zeebrugge. De kapitein van de Deense cargo Diamond Sky kon zijn schip op miraculeuze wijze zonder incidenten doorheen een windmolenpark met de stroming laten meevaren. Het andere schip, de tanker Maersk Nimbus heeft zijn anker uitgegooid op elf mijl van het windmolenpark. Nederlandse sleepboten zijn op weg om het schip naar veiliger oorden te slepen.

Deze namiddag kwam de provinciale crisiscel samen onder leiding van waarnemend gouverneur Anne Martens, om gepaste maatregelen te nemen tijdens deze noodsituatie op de Noordzee. De storm Eunice zorgde voor een windkracht van 10 Beaufort en tien meter hoge golven.

Bijgevolg moesten alle schepen in de havens blijven, de schepen die op zee waren, mochten zich niet naar het vasteland begeven. Twee schepen raakten in de problemen in Belgische wateren en kwamen gevaarlijk dicht in de buurt van het windmolenpark Sea Power.

Wonder

Als bij wonder was er geen aanvaring met de windmolens op zee. De kapitein van de Diamond Sky besloot om zijn cargo met de stroming te laten meedrijven, tussen de windmolens. Dat lukte zonder een windmolen te raken. Het schip bevindt zich inmiddels veilig in Nederlandse wateren en kreeg assistentie van Nederlandse sleepboten. Alle zestien opvarenden zijn ongedeerd.

Het tweede schip, de tanker Maersk Nimbus, is voor anker gegaan in de buurt van het windmolenpark. Er zijn achttien opvarenden aan boord. Belgische en Nederlandse sleepboten zijn ernaartoe, want het schip kan niet op eigen kracht optornen tegen de hoge golven en sterke stroming. Volgens waarnemend gouverneur Anne Martens heeft de tanker geen averij opgelopen. Wat de tanker precies vervoert, is nog onduidelijk. De bemanning zou niet in gevaar zijn, maar blijft veiligheidshalve op de tanker, hen overhevelen naar de sleepboten is te risicovol met de hoge golven.