Schade aan autoraam na extreme hagelbui houdt zussen langer vast aan Gardameer

Wat een onbezorgde reis van twee zussen naar het mooie Italiaanse Gardameer moest worden, viel maandagavond pijnlijk in het water na een extreme hagelbui. Hagelstenen van een tennisbal groot zorgden voor veel schade aan hun wagens en inslagen in de voorruit, waardoor Virginie (34) en Melanie Schaep (32) nog niet meteen weer naar huis konden. Gelukkig vonden ze een Belgisch bedrijf bereid om hun autoramen in Italië te gaan herstellen, maar omdat de wagen van Melanie niet omnium verzekerd is, zijn ze een crowdfunding gestart om de kosten te helpen dragen.

Virginie Schaep en haar man Kevin De Wilde uit Kortemark en Melanie Schaep en haar man Lander Monstrey uit Eernegem waren op donderdag 20 juli met de kinderen naar het Gardameer vertrokken. Virginie en Kevin hebben een dochtertje, Melanie en Lander een zoon en een dochtertje. Ze verblijven er op camping Bella Italia. Toen ze maandagavond rond 23 uur terugkwamen van een uitstapje naar Verona, werden ze verrast door een extreme hagelbui. Ze konden nog net parkeren en naar hun stacaravan wandelen voor de hagelstenen in alle hevigheid naar beneden donderden. Zijzelf liepen tussen de bomen en bleven van pijn gespaard, maar hun auto’s liepen heel wat schade op.

“In onze autoruit zitten een negental inslagen, waardoor we er onmogelijk nog mee kunnen rijden”, vertelt Virginie. “Ook het autoraam van mijn schoonbroer zitten inslagen. Verder is er heel wat blikschade, ook aan onze dakkoffer. In de bestelwagen van Lander en Melanie zijn er wel 35 inslagen in de carrosserie. Bij hen is ook een licht kapot. Op de parking van de camping staat het vol met beschadigde auto’s. Het lijkt wel een autokerkhof. Normaal gingen we donderdag terug naar huis, maar met onze beschadigde auto’s was dat onmogelijk.”

150 autoramen vervangen

“Touring kwam niet tussen in het terugslepen naar België omdat een kapotte voorruit volgens hen niet gedekt is tijdens een hagelstorm, enkel als de auto total loss zou zijn. Die discussie loopt momenteel nog tussen verzekeringsmakelaar en touring. We probeerden eerst via Carglass om het raam te laten herstellen, maar het contact met het bedrijf in Italië is een ramp. Toevallig kwamen we in contact met het Limburgse bedrijf Autoglas Johan, dat voor een vriend een autoraam kwam herstellen in Italië, maar intussen al door heel wat mensen in onze situatie gecontacteerd werd. Dit weekend komen zij op de camping 150 autoramen vervangen. Wij waren een van de eersten om hen te bellen. Normaal zullen ze onze ramen vandaag vervangen, waardoor we zaterdag kunnen vertrekken. Morgen komen nog eens acht mensen toe van Autoglas Johan en volgend weekend komen ze nog eens terug.”

Vrijdag zouden de autoramen van Virginie en Melanie Schaep hersteld worden. © GF

“Wij zijn omnium verzekerd en zullen ook de blikschade kunnen laten herstellen, als de verzekeraar wat mee wil”, legt Virginie uit. “Maar de bestelwagen van Melanie en Lander is niet omnium verzekerd, waardoor de kosten voor hen hoog dreigen op te lopen. Ik ben een crowdfunding gestart om mijn zus en schoonbroer te steunen. Voor hen dreigt dit op een financiële kater uit te draaien. Met wat steun kunnen zij hun wagen ook helemaal laten herstellen. De hulpverlening vanuit andere landen, zoals Denemarken en Nederland, is hier trouwens veel beter dan vanuit België. Blijkbaar doen de verzekeringsmaatschappijen daar meer moeite om hun klanten te helpen.”

De hagelstenen hadden de grootte van een tennisbal. © GF

Domper op de vreugde

“Intussen is het hier weer 30-35 graden, maar die hagelschade zorgde toch wel voor een domper op de vreugde. Nu zijn we een beetje opgelucht omdat het autoraam hersteld wordt en we weer naar huis kunnen, maar de eerste dagen was de sfeer helemaal weg. Nu hangt er ons nog altijd heel wat miserie boven het hoofd, maar we proberen er het beste van te maken. Het personeel van de camping doet ook wat het kan om ons te helpen, ook al is de schade hier ook enorm groot. Heel wat caravans en stacaravans zijn beschadigd en ook het zwembad moet weer worden vrijgemaakt. Zaterdag vertrekken we normaal naar huis. We hopen dat de inzamelactie de klap toch nog wat kan verlichten.”

Steunen kan door storten op BE69 3770 6084 2578 of viahttps://gofund.me/7c70f0f1