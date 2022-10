Sanne Vandekerckhove (33) uit Ingelmunster redde woensdagmiddag een 61-jarige Roeselarenaar uit het kanaal Roeselare-Leie. “Hopelijk komt de man er snel terug helemaal door”

Sanne Vandekerckhove reed woensdag langs het kanaal Roeselare-Leie toen ze plots aan de overzijde van het water een man opmerkte die in het water belandt was. “Ik zag dat de man er eerst probeerde zelf uit te geraken, maar plots viel hij terug het water in.” Sanne besloot onmiddellijk rechtsomkeer te maken en snelde via de Kolenkaai ter plaatse. Ondertussen waren ook twee vissers toegesneld. “Ik belde de hulpdiensten op, de mannen hadden inmiddels een reddingsboei mee. Ik besloot om onmiddellijk met de boei het water in te springen.”

De man in het water was inmiddels al wat afgedreven. Hij lag bewusteloos, met het hoofd naar beneden, in het kanaal.” Sanne draaide de man om en probeerde terug de oever te bereiken. “Ik dacht eerlijk gezegd dat hij gestorven was. Het was niet eenvoudig om de persoon uit het water te halen, maar inmiddels waren er verschillende mensen toegesneld. Met man en macht konden zij de man uit het water heffen.” Onder andere een van de vissers startte de reanimatie op. Enkele minuten later kwamen de hulpdiensten aan. “Alles ging zo snel. Ik voelde de adrenaline, maar was emotioneel, misschien zelf in shock.” De 61-jarige man uit Roeselare werd naar het ziekenhuis in Roeselare gevoerd. Hij is nog steeds in leven.

Achteraf een klap

Sanne kreeg inmiddels al tal van felicitaties voor haar reddingsactie, maar voorlopig voelt ze zich nog erg ongemakkelijk bij hetgeen er is gebeurd. “Achteraf krijg je toch een klap en begin je te beseffen dat het best wel gevaarlijk was om in het water te springen. Voor mij is dit nog geen happy ending story. Dat zal het pas zijn wanneer ik zeker weet dat die man er helemaal door is. Ik ben wel een beetje fier, maar ben ook vooral blij dat die andere mensen onmiddellijk begonnen zijn met die man te reanimeren. Op het moment zelf zou ik dat moeilijk aangekund hebben.”

Toch is Sanne er van overtuigd dat ze een dergelijke reddingsactie indien nodig nog zou doen. “Als verzorgkunde bij Familiehulp probeer ik dagelijks mensen te helpen. Op een of andere manier ben ik er ook als een van de eersten bij wanneer er rare dingen gebeuren.”