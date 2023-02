Sandy wil slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië gaan helpen: “Mijn koffer staat al klaar”

De zware aardbeving in Turkije en Syrië eist een enorme tol. De teller staat intussen op meer dan 3.000 doden en B-Fast staat klaar om naar het getroffen gebied af te reizen. Sandy Van Wonterghem uit Aarsele (Tielt) liet de organisatie alvast weten dat ze ter plekke wil helpen. “Mijn koffer staat klaar om te vertrekken”, aldus de spoedverpleegkundige.

De bijzonder zware aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter trok een spoor van vernieling doorheen de grensstreek van Turkije met Syrië. Aan Turkse kant zijn nu al zijn meer dan 2.200 doden geteld en het aantal gewonden loopt in de duizenden. In Syrië vielen ruim 700 doden en eveneens enkele duizenden mensen raakten gewond. Heel wat Turken en Syriërs verloren door de aardbeving ook het dak boven hun hoofd en een zware naschok deze middag tekende voor een kracht van 7,5.

Eerdere missies in Haïti en de Filipijnen

B-Fast, voluit het Belgian First Aid and Support Team, staat klaar om naar het getroffen gebied af te reizen en deed een oproep om teamleden te verzamelen. Sandy Van Wonterghem (43), afkomstig van de Tieltse deelgemeente Aarsele, gaf zich meteen op.

Ze is als spoedverpleegkundige al 24 jaar aan het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt verbonden en trok met B-Fast in 2010 al naar Haïti en in 2013 naar de Filipijnen. “Daar werd ik respectievelijk met de gevolgen van een aardbeving en een tyfoon geconfronteerd”, zegt ze.

Toen ze de oproep van B-Fast zag, aarzelde Sandy geen seconde. “Mensen in nood helpen, daarvoor ben ik in de medische wereld gestapt. Ik doe het elke dag op de spoedafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis, maar met B-Fast kan je ook ter plaatse een verschil maken. Bovendien steunt mijn werkgever me in mijn engagement.”

Veldhospitaal

Zowel in Haïti als de Filipijnen was Sandy in een veldhospitaal aan de slag. “Veel dichter bij slachtoffers van een natuurramp kan je niet komen. Ik zag toen ook dat de mensen erg dankbaar waren voor wat we deden.”

Of ze ook effectief naar Turkije of Syrië zal moeten trekken, weet Sandy nog niet. “Ik volg de berichtgeving op de voet, zodat ik weet waar ik eventueel zal moeten werken. Mijn koffer staat klaar om te vertrekken. En vooral om mensen te helpen.”