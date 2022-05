Sabine uit Torhout en hondje Otto gewond na aanval door grote hond aan Wijnendalebos: “eigenaar deed alsof er niets aan de hand was”

Terwijl ze met haar hondje Otto tijdens een wandeling aan het wachten was op haar dochter werd Sabine Van De Geuchte (51) uit Torhout aangevallen door een loslopende American Stafford. Beiden liepen bijtwonden op. “Toen die eigenaar met veel moeite zijn hond van me haalde zei hij: “hebben jullie de blauwe gebeld? Dan ben ik weg hoor!” doet Sabine haar verhaal.

Donderdagmiddag had Sabine afgesproken met haar dochter en schoonzoon aan de rand van het Wijnendalebos, ter hoogte van de Zuster Clarastraat op grondgebied Ichtegem. De vrouw parkeerde haar wagen, lijnde haar een jaar oude teckel Otto aan en ging al even wandelen.

Voor ze het doorhad werd Otto plots aangevallen door een loslopende American Stafford, die van over een veld kwam gelopen. De eigenaar van de hond was gaan wandelen terwijl de viervoeter gewoon losliep.

Bijtwonden

“Ik hoorde plots iemand roepen, en toen ik me omdraaide zag ik hoe die Stafford in de achterpoten van Otto aan het bijten was”, zegt Sabine. “Meteen daarna beet hij Otto in de rug. Gelukkig had die een harnas aan en kon ik hem omhoog tillen, zo ver mogelijk van die razende hond. Maar daarop viel hij mij aan.”

“Hij beet me in de voeten, de bil en benen en probeerde zo hoog mogelijk te springen om Otto te kunnen pakken. Daarbij beet hij me ook in mijn vinger, zelfs dwars door mijn nagels. Gelukkig ben ik vrij zwaarlijvig en is het bij bijtwonden gebleven. Een zwakker persoon of zelfs een kind had veel lelijkere letsels kunnen hebben.”

“In deze straat zit een kinderopvang hé! Wat als die hond hier een kind had aangevallen? Voor mij was dit al een nachtmerrie om mee te maken, laat staan voor een kind.”

Blauwe? Dan ben ik weg

Terwijl Sabine met stampen en slaan alle moeite van de wereld deed om de razende Stafford af te houden kwam de eigenaar afgestrompeld. Met in zijn kielzog… een losgebroken Rottweiler. Die zette gelukkig de aanval zelf niet in.

“Terwijl hij naar hier liep is die man zelfs nog gevallen in een beek”, vervolgt Sabine. “Zelf had hij de grootste moeite om zijn hond in bedwang te houden. Het enige wat hij zei was: “alles lijkt oké”, ik ga naar huis”.

Terwijl het bloed over mijn handen en benen liep! Op hetzelfde moment kwamen mijn dochter en haar man afgelopen. Zij belden de politie waarop die man zei: “jullie belden de blauwe? Dan ben ik zeker weg!”

“Ongelofelijk toch. Mijn schoonzoon is hem tot bij hem thuis gevolgd en kon hem alsnog overtuigen om terug te keren.”

Familiale verzekering

Intussen was de politie gearriveerd en kwam ook een ambulance ter plaatse. Zij brachten Sabine naar het ziekenhuis. “Ik kreeg enkele hechtingen aan mijn vinger maar mijn andere wonden moeten openblijven om te ontsmetten. Ook Otto werd genaaid aan de rug.”

“Volgens de politie kunnen zij niets doen en moeten onze familiale verzekeringen dit afhandelen maar die man wist niet eens of hij dat wel had! Ik hoop dat mensen in die buurt opletten voor die honden.”

“Blijkbaar kennen de buurtbewoners ze want enkelen die passeerden riepen me nog toe: “het is altijd iets met die honden van hem. Zelf keer ik in ieder geval niet meer terug naar daar om te wandelen.”

(JH)