Rustige wijk in Zandvoorde (Oostende) getroffen door een windhoos: “Enorme knal, dan een oorverdovende stilte”

Een rustige wijk in Zandvoorde (Oostende) werd zondagavond getroffen door een windhoos. Huizen zónder schade zijn er momenteel de uitzondering. Er vielen geen gewonden, maar de meeste bewoners zijn er momenteel druk in de weer met het herstellen van de schade. “Het was écht niet normaal, meneer”, klinkt het telkens opnieuw.

“Een enorme knal. En dan een oorverdovende stilte.” De bewoners van een kleine wijk in Zandvoorde, een deelgemeente van Oostende, weten nog altijd niet goed wat hen is overkomen. Zondagavond omstreeks 22 uur trok een windhoos voorbij. En die spaarde de wijk en haar inwoners niet. Daken waaiden af en dakpannen vlogen in het rond. Tot door de ramen en in de woonkamers van de buren. “Het is eigenlijk een wonder dat niemand gewond is geraakt”, klinkt het.

Bij de hulpdiensten werd het zondagavond al snel duidelijk. In geen tijd liepen heel wat oproepen vanuit Zandvoorde binnen. Ondertussen bevestigt de politie dat er effectief een windhoos door de wijk passeerde. Maandagmorgen liep iemand van het klimteam van de brandweer over de beschadigde daken. De loshangende dakpannen haalde hij stelselmatig naar beneden. In de wijk zijn ze de pompiers dan ook heel dankbaar. “Ga je er een artikel over schrijven? Vermeld dan maar zeker de brandweer. Die waren hier heel erg snel en hebben schitterend werk geleverd.”

Veel schade

Een wandeling door de wijk maandagmorgen maakt snel duidelijk wat er de avond voordien precies gebeurde. In zowat elke voortuin liggen dakpannen en heel wat omheiningen liggen plat. Dakgoten hangen los en de wijk ligt bezaaid met takken. Bewoners zijn allemaal druk in de weer. Ze herstellen de schade aan hun huizen en in hun tuinen. Dakwerkers zitten er ook al op de daken en worden aangeklampt. “Zou je eens kunnen kijken of er bij mij geen schade is?”

De bedrijvigheid staat in schril contract met de rust die in de wijk heerste, net voor de windhoos passeerde. Iedereen die we aanspraken was op dat moment televisie aan het kijken.

Ook het dak van de woning van Cecilia Kerkhof liep zware schade op. © TL

Ook Cecilia Kerkhof (87) zat voor de buis in haar woning in de Keignaertlaan. “Maar ik kreeg schrik door de wind”, zegt de bejaarde vrouw. “Ik stond recht en keek naar het raam. Maar plots sloeg dat helemaal kapot. Stukken van mijn tuinhuisje vlogen recht door de ramen naar binnen. De glasscherven vlogen door de living, maar gelukkig net niet tot bij mij. Ik bleef een tijdje trillen op mijn benen. Het gaat allemaal naar beneden komen. Dat was het enige waar ik aan kon denken.”

Een wonder dat niemand gewond is geraakt

Zo’n vaart liep het uiteindelijk niet. Ze moest de nacht elders doorbrengen en hoopt nu dat ze daarna toch in haar huis zal kunnen blijven. De brandweer timmerde de kapotte ramen dicht en haalde nog enkele dakpannen naar beneden. Het is vooral het dak van Cecilia’s huis dat heel wat averij opliep.

Hard schrikken

Eén dakpan vloog zelfs recht de woonkamer van de overburen binnen. Daar zaten Rob Vos (35) en zijn vriendin in de zetel televisie te kijken. “Gelukkig aan de andere kant van het huis”, zegt hij. “Plots hoorden we die enorme knal en net daarna sloeg onze ruit aan diggelen. De dakpan vloog hier gewoon letterlijk de living in. Het was echt heel hard schrikken. Maar we zijn vooral blij dat er op dat moment niemand voor het raam stond of zo. De brandweer maakte alles dicht, maar we wachten voorlopig bang af tot 16 uur. Dan zou de wind hier eindelijk wat moeten gaan liggen.”

Momenteel raast de wind inderdaad nog stevig door de kleine wijk. Al hield dat Adelin Van Eenhooghe (71) en zijn vrouw Bea Debruyne (69) niet tegen. Het koppel woont in de Reestraat en zag zondagavond hoe hun platte dak in geen tijd helemaal wegwaaide. “Plots was er een enorme klap”, vertelt Bea. “We gingen kijken, maar al onze rolluiken waren precies nog intact. Toen ik er toch eentje omhoogtrok, zagen we het onmiddellijk: ons dak hing gewoon naar beneden.”

De roofing van het platte dak was losgekomen en hing rond de schoorsteen. De brandweer haalde de grootste stukken naar beneden. “We hebben bij de buren overnacht”, zegt Adelin. “En voorlopig is het niet duidelijk of we hier kunnen blijven. Van aan de binnenkant is er weinig te zien. Maar de schade aan het dak is wel gigantisch. Het is letterlijk volledig weg.” (Tim Lescrauwaet)