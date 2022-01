Rukwinden blazen elektriciteitspaal omver in Beerst

De hulpdiensten moesten maandagochtend uitrukken voor een vreemde interventie inzake stormschade in de Oostendestraat in Beerst bij Diksmuide. Rukwinden bliezen daar een elektriciteitspaal omver die door werken instabiel was.

Op de bewuste plaats in de Oostendestraat wordt momenteel een nieuwbouwwoning gebouwd. Daarom werd een sleuf gegraven van de straatkant tot aan de woning om een wachtbuis te voorzien voor de elektriciteit. Er werd ook een werfput gemaakt van een meter op een meter. Daardoor ligt een grote put vlak achter de elektriciteitspaal, die weliswaar nog op de betonnen sokkel in de grond stak. In normale omstandigheden was dit geen probleem maar door de inbeukende rukwinden van maandagochtend werd de situatie instabiel. De elektriciteitspaal begon over te hellen en enkele stoepstenen kwamen los.

Fluvius herstelt

Om 6.30 uur werd gezien dat de paal gevaarlijk overhelde en werden de hulpdiensten opgeroepen. De vrees bestond dat de stroomkabels het zouden begeven. De politie en de brandweer van Diksmuide kwamen met een ploeg ter plaatse. Na controle bleek de situatie op dat ogenblik voldoende veilig te zijn. Wel werd Fluvius onmiddellijk ter plaatse gevraagd. Zij zullen instaan voor het herstel van de paal. (JH)