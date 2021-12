Rukwind blaast spar op woning

Het was hevig schrikken voor een gezin van vier uit de Rijkswachtstraat in Nieuwpoort. Een rukwind blies dinsdagavond een 15 meter hoge spar op het dak van de woning maar grote schade bleef gelukkig uit. “We vrezen wel dat de andere sparren het nu ook kunnen begeven”, zegt bewoonster Laetitia Belet (43).

Het voorval deed zich dinsdagavond rond 19.20 uur in de Rijkswachtstraat aan de achterzijde van woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort-Stad. Laetitia Belet (45) en haar man Antony (45) waren met twee van hun kinderen van 15 en 19 jaar thuis en zaten rustig in de zetel tv te kijken. “We waren voetbal aan het kijken toen we plots een gekraak en heel wat lawaai hoorden”, vertelt Laetitia. “Eigenlijk vermoedden we meteen dat er een boom was gevallen want er waren nogal wat rukwinden. En we vreesden al langer dat een van de hoge sparren op de grond hiernaast plots zou breken. Toen we naar buiten gingen werd onze vrees waarheid. Een van die hoge sparren was omgevallen en lag deels op ons dak.”

Huis verlaten

Laetitia belde onmiddellijk de brandweer op, die de kazerne nauwelijks enkele straten verder heeft. “Op dat moment lag de boom nog altijd op ons dak en dus vroeg de brandweer of we voor de veiligheid toch ons huis konden verlaten”, zegt de vrouw. “Je weet immers nooit dat de schade erger wordt. Maar snel daarna is die boom van ons dak gegleden en eindigde tegen onze deur met raam. De boom bleef ook drukken op het raam. Zo konden we al helemaal niet meer naar binnen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft in nauwelijks 10 minuten de tijd de boom kunnen verzagen. De schade valt gelukkig al bij al mee. Enkele dakpannen zijn gesneuveld, de dakgoot is kapot en ons bloemenperk is vernield. Het is nu wachten op de verzekering en eventueel een dakwerker.”

Vrees

De vrees zit er bij het koppel nu wel in dat nog meer bomen zullen sneuvelen. “Er staat op die grond zeker nog een 30-tal hoge sparren. Wij wonen hier sinds 2019 en zagen die bomen alleen maar groeien. We weten zelfs niet van wie die grond is en wie de bomen dus toebehoren. Maar we zullen nu contact opnemen met de gemeente om dat na te gaan. Nu er een gevallen is wordt de kans groter dat ook andere het zullen begeven en de volgende keer hebben we misschien minder geluk. Het jammere is dat we nu flink wat brandhout in onze tuin liggen hebben, maar we daar zelf niets mee zijn”, besluiten ze met een kwinkslag. (JH)