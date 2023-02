Ruitster (24) lichtgewond nadat paard op hol slaat en tegen lantaarnpaal botst in Oostduinkerke

Een 24-jarige ruitster is zondagavond lichtgewond geraakt na een ongeval met haar paard. Het paard gleed uit op de openbare weg en gooide de vrouw op de grond.

Het voorval deed zich zondag in de late middag rond 17.15 uur voor in de Guldenzandstraat in Oostduinkerke. Dat ligt vlakbij de Witte Burg met duinachtig natuurgebied rond de Doornpanne en even verderop de Hoge Blekker. De 24-jarige vrouw uit Koksijde was met haar paard in de duinen aan het wandelen. Om een onduidelijke reden schrok het paard plots op van iets en sloeg het op hol.

Lantaarnpaal

Het paard liep daarbij terug in galop richting manege Ter Duinen vlakbij. Terwijl het dier aan het galopperen probeerde de vrouw zich vast te klampen. Maar toen het dier vanuit de duinen op de openbare weg kwam gleed het uit en botste het tegen een lantaarnpaal. Daarbij werd de ruitster van het paard geworpen en kwam ze zelf ten val tegen de lantaarnpaal. Het paard krabbelde recht en liep de laatste honderd meters alleen naar de manege. De vrouw raakte bij het voorval lichtgewond en had vooral last van pijn aan de onderrug.

Er kwam een ziekenwagen ter plaatse die haar naar het ziekenhuis bracht voor verzorging. Door de botsing met het paard hing de armatuur van de lantaarnpaal los en daarom kwam een technieker van Fluvius langs voor herstel. (JH)