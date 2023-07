Ruiter Dirk waarschuwt nadat hij in ziekenhuis belandt door aanstormende hond: “Hiermee wil ik zeker geen steen gooien naar de eigenaars”

Ervaren ruiter Dirk Oosterlinck is na tien dagen ziekenhuis terug thuis. Op 11 juli kwam de Egemnaar zwaar ten val met zijn paard in Bulskampveld nadat een hond op hen afstormde. “Ik wil niet met een steen gooien, maar jonge ruiters waarschuwen. Op die plek is het erg belangrijk jouw paard helemaal onder controle te hebben.”

Dirk Oosterlinck uit Egem is een ervaren ruiter die er regelmatig met zijn paard op uit trekt. Zo ook op 11 juli. Samen met zijn kleinzoon en een jonge ruitster stond een officiële paardenroute van acht kilometer in de omgeving van het Bulskampveld op het programma. “Een route die we regelmatig afhaspelen.”

Het drietal vertrok vanuit de manege langs de Heirweg. “Na ongeveer één kilometer passeerden we langs een plek waar een blaffende hond zit. Vorig jaar was ik daar ook te paard gepasseerd. Mijn paard was toen erg geschrokken en had me van zich gegooid. Ik heb vroeger nog judo gedaan en door die valtechniek bleven mijn verwondingen toen erg beperkt. Sindsdien passeerde ik nog verschillende keren te paard langs die plek, steeds geconcentreerd en met extra controle over mijn paard.”

Aanstormende hond

Twee weken geleden liep het echter terug mis voor Dirk. “Mijn kleinzoon had net in de buurt van waar die hond zit, zijn rijzweep laten vallen. De jonge ruitster wou die oprapen en ik hield haar paard in het oog. Op dat ogenblik kwam de hond net terug afgestormd.”

Het paard van Dirk steigerde loodrecht omhoog en viel zijdelings over. Dirk maakte een zware val. Hij liep daarbij zes gebroken ribben, een klaplong en een sleutelbeenbreuk op. “Van op een afstand stonden de eigenaars van de hond gewoon toe te kijken. Ik heb zelf nog honden gehad en volgens mij is het niet moeilijk om zo’n dingen af te leren.”

Anderen waarschuwen

Dirk werd met een ambulance naar het ziekenhuis in Tielt gebracht. “De twee jongeren hebben gelukkig na mijn val niet gepanikeerd. De manegehouder en een vriend kwamen onmiddellijk de paarden ophalen.”

Na tien dagen in het ziekenhuis, waarvan zeven op intensieve zorgen, is Dirk inmiddels terug thuis in Egem. Hij wil graag zijn verhaal doen om andere ruiters te waarschuwen. “Het is niet de bedoeling om met een steen te gooien naar de eigenaars van de hond. Ik wil gewoon de ruiters die er passeren verwittigen dat hun paard misschien opgeschrikt wordt. Met mijn verhaal wil ik voorkomen dat anderen misschien nog veel zwaardere verwondingen oplopen. Het zou verschrikkelijk zijn moest een jonge ruiter op die manier in een rolstoel belanden.”