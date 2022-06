Rook ontsnapt uit gascabine: Siemenslaan uur lang afgesloten

De Siemenslaan in Oostkamp werd dinsdagnamiddag een uur lang afgesloten nadat rookontwikkeling in een gascabine werd opgemerkt. Een deel van Oostkamp zat tijdens de herstellingswerken even zonder gas.

Even voor 16 uur dinsdagmiddag werd ter hoogte van het administratief centrum van de gemeente langs de Siemenslaan in Oostkamp rook opgemerkt. Die dwarrelde op uit een gastoevoercabine. Meteen werd alarm geslagen.

De brandweer die recht tegenover de stadsdiensten gevestigd is, was uiteraard snel ter plaatse. Het was wel even wachten op de komst van netbeheerder Fluvius voor er kon vastgesteld worden waar het probleem vandaan kwam.

Tijdelijk zonder gas

Uit veiligheidsoverwegingen werd de Siemenslaan in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Na een uur was het probleem van de baan en werd de weg terug vrijgegeven. Een deel van Oostkamp zat wel in afwachting van de herstelwerkzaamheden tijdelijk zonder gas.