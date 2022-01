Rokende vrachtwagen rijdt onder begeleiding van brandweer en politie naar ‘blusplek’: “Veel bekijks onderweg”

Er brak maandagochtend brand uit in een vrachtwagen op de A19 bij de afrit van Zonnebeke in de rijrichting van Ieper.

Brandweer Westhoek werd even na 9 uur opgeroepen om de vrachtwagen van recyclagebedrijf SoVerBo uit Sint-Eloois-Winkel te blussen. Dat lukte slechts gedeeltelijk ter plaatse.

“De lading met restafval, waaronder plastic, stond in brand”, zegt kapitein Bart Pattyn van brandweerpost Zonnebeke. “We probeerden te blussen met schuim, tot we het vuur onder controle hadden. De vrachtwagen kwam van de vestiging van afvalverwerkend bedrijf Garwig op het industrieterrein van Ieper en was al voor een stuk teruggereden richting Ieper, tot de rookontwikkeling te erg werd. De afrit van de autostrade werd een tijdje afgesloten tijdens de eerste bluswerken tot de vrachtwagen onder begeleiding van brandweer en politie kon terugrijden naar Garwig, waar de lading kon worden gelost en nageblust. Tijdens de rit hadden we veel bekijks doordat er nog steeds rook uit de vrachtwagen kwam. Onze interventie liep ten einde tegen 11 uur.” (TP)