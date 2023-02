Roeselaars schepen Matthijs Samyn mee met B-FAST naar Turkije: “De impact is groot”

Momenteel is een delegatie van B-FAST volop bezig met de opbouw van een veldhospitaal in het door een aardbeving getroffen Turkije. Ook Matthijs Samyn is van de partij, de Roeselaarse schepen is er een van de teamleaders.

Vorige week maandag 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door een grote aardbeving. Ondertussen werden al tienduizenden doden geteld en verwacht wordt dat het aantal nog flink de hoogte in gaat. Al snel werd beslist om ook een team van B-FAST te sturen. Dinsdag zijn ze daar gearriveerd. Onder hen ook Matthijs Samyn (35), schepen in Roeselare. Daarvoor was hij paramedisch en verpleegkundig directeur in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Het is niet de eerste keer dat hij gaat helpen bij humanitaire rampen. Zo trok hij in 2013 naar de Filipijnen dat getroffen werd door de verwoestende tyfoon Haiyan. Daarnaast werkte Matthijs ook al mee aan verschillende andere missies, al dan niet achter de schermen. Ook op vandaag is hij nog steeds betrokken. “Ik zat in Benin, waar ik op missie was voor de stad, toen de oproep binnenkwam. De microbe om te helpen leeft nog altijd. Ik heb me meteen kandidaat gesteld. Burgemeester Kris Declercq staat volledig achter mijn deelname aan de missie. Het is als stad belangrijk dat we op zoveel mogelijk vlakken ons steentje kunnen bijdragen.

Scheuren in gebouwen

Maandagavond zat Matthijs nog in de gemeenteraad, dinsdag vertrok de delegatie richting Turkije. “Het is een goede zaak geweest om een team op verkenning te sturen, zo kon de perfecte locatie gekozen worden. Dat werd Kirikhan. Naast een bestaand hospitaal zijn we bezig met de bouw van een veldhospitaal. Nu moeten patiënten met kleine ingrepen doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen. Dankzij onze aanwezigheid zal dat niet meer nodig zijn. Normaal moeten we snel van start kunnen gaan”, aldus Matthijs.

“Ik ben een van de teamleaders en moet er mee voor zorgen dat alles goed gecoördineerd verloopt. Rondom ons staan de gebouwen nog recht, maar je ziet duidelijke scheuren. Iets verderop ligt alles plat. De impact is groot, het is dramatisch wat er gebeurd is. We zijn hier al zeker veertien dagen en daarna evalueren we hoe groot de nood nog is.”