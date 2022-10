Resultaat stabiliteitsonderzoek na gasexplosie in Oostende bekend: “Twee woningen moeten gesloopt worden”

Na de gasexplosie in de Christina- en Ooststraat in het centrum van Oostende donderdagmiddag was het duidelijk dat de gebouwen in de onmiddellijke gegeven erg beschadigd waren. Daarom werd er een team aangeduid, die de stabiliteit van de gebouwen moest onderzoeken. Die resultaten zijn nu bekend. “Twee panden werden onbewoonbaar verklaard en moeten gestut worden. De andere bewoners zullen deze avond wellicht rond 23 uur terug naar huis kunnen keren om hun spullen op te halen”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) op de persconferentie.

Donderdagmiddag vond er in de Christina- en Ooststraat in het centrum van Oostende een gasexplosie plaats met zware gevolgen. Drie mensen raakten zwaargewond en tientallen bewoners konden afgelopen nacht niet naar hun huis terugkeren. Omdat de gebouwen er zo beschadigd zijn, werd er een stabiliteitsingenieur aangesteld, die moest onderzoeken of alles nog veilig was. Die resultaten werden nu bekend gemaakt.

Twee panden onbewoonbaar

“Twee woningen, het pand waarbij de explosie voor de deur plaatsvond en het aanpalende pand zijn onbewoonbaar verklaard”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. “Die twee woningen moeten nu gestut worden en van zodra dat in orde is kunnen we het stedelijk rampenplan en de veiligheidsperimeter opheffen.”

“Stedelijk rampenplan wordt opgeheven zodra de instabiele panden gestut zijn”

“De politie blijft nu ter plaatse om de gebouwen te bewaken en de perimeter te beveiligen. Maar rond 23 uur deze avond moet de situatie in de Christina- en Ooststraat opnieuw veilig zijn. In de loop van volgende week zullen deze twee panden gesloopt worden.”

Terugkeer naar woning

Daarna kunnen inwoners van de andere panden terugkeren naar hun woning. “Op het gelijkvloers zullen we de ramen van de getroffen panden, die gebarsten zijn zoveel mogelijk dichtmaken. De nutsvoorzieningen worden nu ook zo snel mogelijk in orde gebracht. Het lek in de waterleiding wordt nu gedicht, rond 21 uur deze avond moet dat in orde zijn. We zetten alles op alles om het zo vlug mogelijk in orde te krijgen”, gaat Tommelein verder.

“We raden mensen aan om de komende nacht nog ergens anders onderdak te zoeken, bij familie en vrienden of via stad Oostende”

“Mensen kunnen zelf beslissen of ze al in hun huis willen overnachten of niet. Maar wij raden aan om voor de komende nacht nog bij vrienden of familie aan te kloppen. Natuurlijk kunnen zij ook op de hulp van onze stad rekenen om te overnachten in een hotel of dergelijke.”

Vanaf morgen kunnen mensen terug hun huizen opknappen. “De komende weken zal er veel moeten geregeld worden voor de verzekeringen. Deze avond houden we nog een bewonersvergadering met de praktische informatie over de aangifte”, besluit Tommelein.