Restgas ontsnapt bij doorboren oude gasleiding

In de Koksijdestraat in Veurne werd donderdag rond 16 uur een gasleiding geraakt bij werken. Het gevaar was evenwel meteen geweken want het bleek om een oude, niet meer gebruikte, gasleiding in de grond te gaan.

Het gaslek ontstond in het deel van de Koksijdestraat in Veurne dat grenst aan de Pannestraat waar momenteel ingrijpende wegenwerken aan de gang zijn.

Werken stilgelegd

Een graafmachine stootte opeens op een gasleiding in de grond waarna meteen gas ontsnapte. De arbeiders legden de werken stil en belden meteen de hulpdiensten. De brandweer van Veurne, de politie en nutsmaatschappij Fluvius kwamen ter plaatse.

“Eenmaal ter plaatse bleek dat er al geen gas meer ontsnapte”, zegt commissaris Toon Fonteye van politiezone Spoorkin.

Geen evacuaties

“Het bleek immers dat het om een leiding ging die nog in de grond zat. Die leiding is niet meer in gebruik. Er zat nog een restant gas in dat ontsnapte bij het doorboren. Het gevaar was dus meteen geweken en er moest niet worden overgegaan tot evacuaties.”

Het bleek te gaan om een oude gasleiding die diende als voorziening voor een bedrijf ter plaatse. Die leiding is al langer niet meer in gebruik. De hulpdiensten konden snel terugkeren. (JH)