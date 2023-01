Ree zit vast in hek in Loppem, brandweer in de weer om dier te bevrijden

Vrijdagmorgen even voor 10 uur zagen passanten in Eninkveld in Loppem dat een ree vast was komen te zitten in het ijzerwerk van een hek. Ze verwittigden de brandweer.

De ree zit zo vast dat er zwaar materiaal zal moeten gebruikt worden om het dier te bevrijden. In afwachting werd een doek over het dier gelegd om het te kalmeren. Eens vrij zal het beest naar het opvangcentrum overgebracht worden. Het is momenteel nog onduidelijk of het dier het gehaald heeft.