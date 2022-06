Reddingsactie voor kitesurfers in nood even snel weer afgeblazen in Oostduinkerke

Op het strand van Oostduinkerke werd maandagavond even een reddingsactie op gang gebracht.

Een voorbijganger maakte er om 21.50 uur melding van twee personen waarvan hij dacht dat die in nood verkeerden. De passant had twee kitesurfers het water zien ingaan ter hoogte van de Zeedijk in Oostduinkerke en die gingen ver de zee in.

Op een bepaald moment zag de getuige de kites niet meer, ook niet toen hij zelf ging kijken aan de golfbreker. Daarop werden de hulpdiensten verwittigd. De brandweer, politie en reddingsdiensten op zee vertrokken, maar even snel werd de reddingsactie weer afgeblazen. Door de hulpdiensten op zee bleek immers dat beide personen inmiddels zelf terug uit het water waren. De politieploegen kwamen nog ter plaatse op het strand, maar toen was iedereen alweer verdwenen. (JH)