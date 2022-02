Reddingsactie aan de gang om bezoekers Plopsaland te bevrijden op 32 meter hoogte

In Plopsaland in De Panne is er een defect aan de attractie Ride to Happiness by Tomorrowland. Zeven personen zaten er urenlang vast op zo’n 32 meter hoogte. Momenteel is de reddingsactie aan de gang, maar die verloopt moeizaam.



In juli 2021 opende in Plopsaland in De Panne de nieuwe spinning coaster Ride to Happiness by Tomorrowland. Maar die attractie is nu defect. Zeven personen zaten daardoor zaterdagvond urenlang vast op de attractie die zo’n 32 meter hoog is. De andere aanwezigen werden geëvacueerd uit het park. De hulpdiensten werden opgeroepen om de zeven mensen uit hun benarde positie te bevrijden. Maar er moest een extra kraan opgeroepen worden om de bezoekers te kunnen bereiken. De reddingsactie verliep moeizaam door de hevige wind.

Brandweerzone Westhoek laat weten dat er een crisiscel opgericht is om de redding te coördineren. “Alle hulpdiensten staan klaar om de personen op te vangen zodra ze beneden zijn.” In de attractie zitten vier volwassenen en drie tieners vast. Drie van hen zijn Duitsers, volgens vrienden die niet mee gingen op de attractie.

CEO Steve Van den Kerkhof vertelt in VTM Nieuws dat de coaster stil viel na de lancering. De reden waarom dat gebeurde, is niet duidelijk. Al lijkt Van den Kerkhof de hevige wind wel uit te sluiten. “Al onze attracties worden gemeten. Deze heeft een windmeter en op het moment dat hij stil viel, zat de wind goed. Het was dus verantwoord om de attractie te openen. We gaan nog moeten bekijken wat de precieze oorzaak is, maar nu willen we eerst proberen de mensen zo snel mogelijk naar beneden te krijgen.”

(TP/Belga)