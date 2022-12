Reclamepaneel in Oostrozebeke niet bestand tegen hevige wind: paneel boog krom en dreigde te vallen

Een groot reclamepaneel van de Carrefour Market langs de Wielsbekestraat in Oostrozebeke is beschadigd geraakt door de hevige wind. Het paneel boog helemaal krom en dreigde te vallen. De brandweer kwam het uit voorzorg verwijderen.

De uitbater van de Carrefour Market merkte het gevaar op en verwittigde rond 10.45 uur de hulpdiensten. Er waren rukwinden tot 60 kilometer per uur voorspeld en de brandweer waarschuwde al voor mogelijke schade. Het reclamepaneel in kwestie heeft een groot oppervlak en stond recht in de wind. Die druk bleek duidelijk te veel, de bevestiging van het paneel boog helemaal krom waardoor het paneel gevaarlijk overhelde. “Het paneel hing er nog maar een maand, maar is blijkbaar niet erg stevig”, aldus de uitbater.

De brandweer kwam ter plaatse met een kraanwagen. Daarmee bevestigden ze een kabel aan het beschadigde paneel zodat ze het veilig konden losschroeven en naar de grond brengen. (JF)