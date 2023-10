Rampoefening site KVK op woensdag 11 oktober: “Zo kunnen we bij een echte ramp sneller en efficiënter hulp bieden”

Woon je in de omgeving van het Guldensporenstadion? Grote kans dat je op woensdag 11 oktober vanaf 17 uur brandweer, politie en medische voertuigen opmerkt. Die avond vindt er een grootschalige rampoefening plaats. “Geen paniek dus, er is geen echte ramp gebeurd!”

“Een oefening zorgt ervoor dat de veiligheidsdiensten de bestaande theoretische noodplannen kunnen testen via een realistisch scenario”

Op woensdag 11 oktober vindt er een grootschalige rampoefening plaats rondom het Guldensporenstadion in de Meensesteenweg. “Elk incident vereist een specifieke aanpak en bovenal een zeer goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie en medische diensten). Een oefening zorgt ervoor dat de veiligheidsdiensten de bestaande theoretische noodplannen kunnen testen via een realistisch scenario. Na de oefening volgt een evaluatie. Zo kunnen we bij een echte ramp sneller en efficiënter hulp bieden”, aldus Maxim De Wachter van Team Preventie.

De rampoefening werd voorbereid door de stad en verloopt in samenwerking met KV Kortrijk, Politiezone VLAS, Hulpverleningszone Fluvia en het Vlaamse Kruis. Er nemen tevens ook verschillende figuranten deel aan de oefening.

“Er zal een veiligheidsperimeter ingesteld worden, waardoor de oefening niet zichtbaar zal zijn voor kijklustigen”

“De noodcentrale 112 is op de hoogte van de rampoefening. Je hoeft dus niet te bellen naar het noodnummer als je op 11 oktober iets opmerkt in of rond het voetbalstadion. Tijdens de oefening blijven de omliggende straten bereikbaar voor het verkeer. Toch vragen we om de omgeving te vermijden als je er niet noodzakelijk moet zijn. Er zal een veiligheidsperimeter ingesteld worden, waardoor de oefening niet zichtbaar zal zijn voor kijklustigen”, zegt Maxim.