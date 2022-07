Rallyritje als verjaardagsgeschenk eindigt bijna fataal: koppel overleeft crash tegen elektriciteitspaal

Wat een schitterende 25ste verjaardag moest worden, liep voor Shauni Ceenaeme en haar vriend Glen Vermeersch (29) uit Staden bijna fataal af. Het koppel knalde in de TBR Short Rally in Roeselare tegen een betonnen elektriciteitspaal, maar kwam met de schrik vrij. “Hadden we die paal een halve meter vroeger geraakt, dan zat ik hier misschien niet meer”, zucht Shauni.

Het jonge koppel heeft heel wat ervaring in de rallysport, hij als piloot en zij als copiloot, maar de twee reden nog maar zelden samen. Zondag stonden Shauni Ceenaeme en Glen Vermeersch wel samen aan de start van de TBR-rally in Roeselare.

“Glen had me gevraagd wat ik wilde voor mijn verjaardag. ‘Nog eens samen met jou rijden’, zei ik. Zes jaar geleden namen we ook als duo deel aan de TBR. En ook toen belandden we in de gracht”, glimlacht Shauni.

Het koppel kwam met de schrik vrij. © gf

Ze is nog altijd onder de indruk van wat hen zondag overkwam. Kort na de start liep het fout. In een bocht verloor piloot Glen de controle over zijn wagen. De bolide maakte daarop een horrorcrash tegen een betonnen verlichtingspaal, die door de knal doormidden brak. “Ik ben blij dat ik hier nog zit”, zegt Shauni. “Ik denk wel dat we aan veel erger ontsnapt zijn. De auto raakte die paal net achter mijn deur. Een halve meter vroeger en dan kon ik er misschien niet meer over meespreken. Of zat ik in een rolstoel…”

Risico van het vak

De twee liepen enkele blauwe plekken en een whiplash op, maar kwamen vooral met de schrik vrij. “We moesten even naar het ziekenhuis en gingen onder de scanner, maar er werd niks ernstigs vastgesteld. De pijn is ook later pas gekomen, we zijn nog op eigen kracht uit die auto gekropen.”

De wagen van Glen is rijp voor de schroothoop. “En hij had hem nog maar een jaar”, zegt Shauni. “Nu zal het dus wel even duren voor hij weer kan rijden, we moeten een nieuwe rallywagen in elkaar steken. Of ik nog ga racen? Ik heb alvast geen schrik opgedaan. Je weet dat dat het risico van het vak is, hé. Ik hoop in het weekend van 15 oktober te kunnen deelnemen aan de rally in Koekelare, als copiloot van mijn papa Didier. Maar met Glen ga ik geen rally meer rijden. We hebben het gevoel dat we vervloekt zijn.” (lacht)