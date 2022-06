Problemen door groot waterlek aan nieuw hotel Nieuwpoort

In Nieuwpoort zijn de brandweer en nutsmaatschappijen al een ganse voormiddag in de weer om een groot waterlek te bestrijden. Dat ontstond in de Albert I Laan op de hoek waar het nieuwe hotel THE CORNR staat, dat op 1 juli opengaat.

Door de werken barstte een waterleiding open. “Het water vond zijn weg naar de ondergrondse parkeergarage waar anderhalve meter water staat. Naar schatting anderhalve miljoen liter water stroomde al weg.”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

Het waterlek werd deze ochtend rond 8 uur ontdekt. Het water gutste door een opening door voordien al gemaakt werd in de stoep omdat daar momenteel werken aan de gang zijn. De aannemer legt op die plaats de laatste hand aan het nieuwe hotel THE CORNR, op de hoek van de Albert I-Laan met de Elisalaan.

Wanneer het lek precies ontstond is niet duidelijk. Maar vast staat wel dat al heel wat water ontsnapte en zich een weg baande naar het laagste punt. In dit geval was dat de ondergrondse parkeergarage op niveau -2 van het hotel.

Anderhalve meter water

De brandweer van Nieuwpoort werd als eerste verwittigd en snelde ter plaatse. Aangekomen bleek dat het om een grote opdracht ging. “Het water was op dat moment nog steeds aan het lopen”, zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele.

“Via het gelijkvloers liep het water naar niveau -1 en zo nog naar beneden tot in de ondergrondse parkeergarage van het nieuwe hotel. Daar staat anderhalve meter water in. Naar schatting anderhalve miljoen water is al weggestroomd. Het gaat om een moeilijke opdracht want de plaats is moeilijk te bereiken.”

Nog uren werk

“We vroegen meteen versterking van posten in de buurt om pompen te leveren. Naast onze pompen zijn die van Kortemark, Lo-Reninge en de grote debietpomp van Diksmuide aanwezig. We zijn volop bezig met water weg te pompen maar dat bleef maar komen door de breuk in de leiding.”

“Die zou ontstaan zijn door de werken. Ook alle nutsmaatschappijen zoals Aquaduin en Fluvius zijn ter plaatse. Er is ook een kraan aanwezig om een betonnen plaat die op de getroffen leiding ligt te verplaatsen. Wellicht hebben we nog uren werk.”

Huizen zonder water

Door het grote waterlek zijn er ook problemen met de watertoevoer van heel wat woonblokken, straten en huizen in de buurt. Veel woningen zitten zonder water, bij anderen is de toevoer beperkt. Stad Nieuwpoort voorziet waterbedeling.

“Wie vandaag geen water heeft kan dat komen halen bij een aftakpunt ter hoogte van de Albert I Laan 90 in Nieuwpoort”, klinkt het. “Breng wel zelf flessen, emmers of bidons mee. Wellicht zullen de problemen nog tot 18 uur duren.”

De opening van het nieuwe hotel THE CORNR komt wellicht niet in het gedrang. De 59 kamers zijn al afgewerkt en in het hotel is volgens de brandweer geen schade. Het valt wel af te wachten of er schade is in de garage en aan de leidingen daar.

(JH)